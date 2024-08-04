ما الأوراق المطلوبة في الفحص الدوري للمركبات وما الشروط؟

وضحت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية الأوراق المطلوبة لإجراء الفحص الدوري لجميع أنواع المركبات العامة والخاصة والحافلات، حيث أن ذلك الفحص الزامي على جميع المركبات ويتم كل عدة سنوات فيما قبل تجديد الرخصة حفاظا على سلامة قائد المركبة والمارة.

الأوراق المطلوبة في الفحص الدوري للمركبات

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تجديد اجراءات الفحص الدوري، وتلك المستندات تتمثل في:

ارفاق استمارة ملكية السيارة.

فاتورة سداد رسوم الفحص الدوري.

تقديم صورتين من استمارة فحص السيارة.

صورة من نموذج التأمين على السيارة.

تقرير الحالة الجنائية.

صورة من وكالة السيارة للسيارات في حال الايجار.

تقديم صورة من بطاقة استلام السيارة عبر الجمارك وذلك عن السيارات المستوردة من الخارج.

تقديم رخصة قيادة السيارة سارية المفعول.

صورة من نموذج الفحص البيئي للسيارة.

شروط اجراء الفحص الدوري للمركبات

توفر المملكة العربية السعودية العديد من مراكز إجراء الفحص الدوري للسيارات وذلك عن جميع أنواع المركبات شرط توافر الشروط التالية وذلك للتحقق من أن السيارة تعمل بحالة جيدة ومؤهلة للمرور في الشوارع دون التسبب في أعطال أو أضرار تؤذي السائق والركاب والمارة: