أدبي وعلمي بالاسم فقط .. موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 نتائج الثانوية العامة moe-ye.net

الان يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل اليمن من الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 وذلك عبر رابط مباشر وضعته وزارة التربية للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بعد الاعلان الرسمي من قبل الوزارة أمس السبت عن ظهور نتائج اوائل الثانوية العامة 2024 والتي شهدت ظهور عدد كبير من اسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات مميزة وعالية تؤهلهم للدخول إلى أفضل الكليات ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الاعلان عن ظهور باقي نتائج الطلاب والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الاتصال برقم 161 التابع للوزارة أو ارسال رسالة نصية للرقم.

موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الامور داخل دوله اليمن عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 وذلك حتى يتمكنوا من استخراج نتائج الثانوية العامة ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية، أو موقع الادارة العامة للاختبارات والامتحانات.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب من الاسم رقم الجلوس واختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

كما يجب اختيار الشعبة الأدبية أو العلمية.

الخطوة الأخيرة لابد من النقر على استخراج النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن

لم تحدد وزارة التربية والتعليم اليمنية حتى هذه اللحظه الموعد الرسمي لظهور نتائج الثانوية العامة 2024 وذلك بالنسبة للشعبة الأدبية والعلمية، حيث من المتوقع أن يتم الاعلان عن ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة في كافة محافظات اليمن.