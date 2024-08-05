”موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024“.. نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس moe-ye.net

موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024، منذ انتهاء طلاب الثانوية العامة باليمن من أداء اختبارات الدور الاول تعمل لجان الكنترول بكل جهدها على تدقيق ورصد الدرجات بشكل متقن لإخراج نتائج صحيحة لا يعتريها أي شك لذا تتأني كثيرا وتأخد وقتها كاملا وهذا أدى الى تأخر ظهور النتائج وشعور الطلاب وأولياء امورهم بالتوتر والقلق، وقد طمأن مصدر مسئول بالوزارة الجميع وأعلن أن النتائج على وشك الظهور وسيتم رفعها على الموقع الالكتروني فور اعتمادها من الوزير، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بصنعاء ومختلف المحافظات العراقية.

نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس يمكن لطلاب الثانوية العامة في اليمن الاطلاع على نتائجهم بسهولة تامة وذلك عبر موقع وزارة التربية اليمنية وموقع الادارة العامة للاختبارات وبذلك سيتمكن أي طالب خلال لحظات قليلة من معرفة نتيجته هل ناجح أم دور ثاني وكذلك مجموع درجاته الكلي، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 : الدخول الى موقع وزارة التربية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال الى قسم النتائج ثم تحديد مرحلة الثانوية العامة.

من البيانات المندرجة تحت القسم التابع له الطالب علمي أم أدبي ادخل المعلومات المطلوبة.

حدد اولا العام الدراسي ثم اكتب رقم الجلوس في الخانة المخصصة واضغط على “بحث”.

لتظهر لك نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل ومجموع درجاته.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يتاح للطلاب في اليمن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بأكثر من طريقة فبخلاف الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 يمكن ايضا معرفتها من خلال الهاتف عن طريق الاتصال على الرقم 160 ثم ادخال رقم الجلوس.