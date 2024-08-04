بعد 48 ساعة فقط.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 هو الخبر المنتظر من الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر، يعيش الطلاب خلال هذه الفترة حالة من التوتر والقلق الشديد، ولم تغفى أعينهم لأنهم يريدون معرفة النتيجة لأن مرحلة الثانوية العامة كانت يبنى فيها الطلاب أمال وأحلام كثيرة يبذلون طاقتهم وجهدهم من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح، لن يفكر الطلاب سوى في موعد ظهور النتيجة ويترقبون عقارب الساعة وكل دقيقة تمر وكأنها عام كامل من الانتظار،

أدى عدد كبير من الطلاب اختبارات تمام شهادة التعليم الأساسية من الشعبة العلمية والأدبية والرياضية، مما استقرت الامتحانات بجميع اللجان المدرسية للامتحانات، وجميع المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في المواد التي قامت لجان الكنترول بتصحيحها، واليوم لدينا لكم أخبار جديدة حول إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ترقبوا معنا للاطلاع عليها.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفني عبر فيس بوك عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023-2024، مما كشف الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن موعد النتيجة ليوافق يوم الثلاثاء الموافق 6 من أغسطس 2024، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي كبير يضم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم، وسوف يتم نقل البث الحي المباشر للمؤتمر الصحفي عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن أسماء أوائل الثانوية العامة علمي وأدبي ورياض مساء الغد الاثنين الموافق 5 من أغسطس 2024.

بالخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بعد الغد الثلاثاء 6 أغسطس يمكنكم التعرف على النتائج من خلال الخطوات التالية