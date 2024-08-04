التربية اليمنية توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024  وبرقم الجلوس 

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة في اليمن بشغف معرفة نتائجهم النهائية، حيث أن هذه النتائج تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم الدراسي والمهنى وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية إلى أن إعلان النتائج أصبح قريبًا.لذا، سنستعرض في الفقرات القادمة الخطوات المطلوبة للاطلاع على النتائج والرابط الإلكتروني المخصص للاستفسار عنها.

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الثانوية العامة في اليمن خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصًا بعد أن استغرقت عملية التصحيح وقتًا أطول من السنة الماضية سيفتح باب التظلمات فور إعلان النتائج، مما يتيح للطلاب فرصة طلب مراجعة المواد التي يشعرون أنهم لم يحصلوا فيها على الدرجات المناسبة. سيتم إعادة نشر النتائج المعدلة بعد معالجة التظلمات، وذلك وفقًا للرسوم التي تحددها وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي في صنعاء الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 من خلال رقم الجلوس عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات.

قم بزيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اختر خيار النتائج من القائمة.

انقر على الثانوية العامة.

حدد السنة الدراسية 2023/2024.

أدخل رقم جلوسك في المكان المخصص.

اضغط على زر البحث عن النتيجة للحصول على نتائجك.

نتائج الثالث الثانوي ٢٠٢٤ اليمن