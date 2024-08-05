حلم النهائي.. موعد مباراة مصر وفرنسا اليوم في الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

تقرر موعد مباراة مصر وفرنسا، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر الأوليمبي على منتخب باراجواي، حيث يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة قوية مع منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وستكون هذه المواجهة اختبار كبير لمنتخب الفراعنة الذي يسعى للوصول إلى النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة بطولة أولمبياد باريس، ويطمح منتخب مصر الأولمبي لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام منتخب فرنسا والتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بهدف الحصول على أول ميدالية أولمبية في تاريخ المنتخب.

موعد مباراة مصر وفرنسا

تم الإعلان عن موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي الأوليمبياد، حيث تقام المباراة بين مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين المقبل الخامس من أغسطس على ملعب جروباما ستاديوم، هذا وانتهى يوم الأحد منتخب الفراعنة من التدريبات والاستعدادات النهائية للمباراة، ويلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا مع الفائز الآخر من نصف النهائي بين منتخبي المغرب وإسبانيا.

مشوار مصر وفرنسا

بعد التعرف على موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي، لنتعرف على مشوار منتخب مصر في أوليمبياد باريس 2024، حيث تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد وذلك بعد تصدره المجموعة الثالثة التي ضمت كلًا من إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان، برصيد 7 نقاط، وفي ربع النهائي تمكن الفراعنة من الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وقد جاء ذلك عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، أما على الجانب الآخر، فقد تأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ويذكر أن أول مشاركة لمصر في الألعاب الأولمبية كانت في عام 1920، ولم يحقق المنتخب أي ميدالية منذ ذلك الحين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في الألعاب الأولمبية

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، التي حصلت على حقوق بث فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية، وقناة الكأس القطرية، كما سيتم نقل المباراة مجانًا عبر قناة الرياضية المغربية.