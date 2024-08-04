التعليم .. توضح ماهو مصير درجات الرأفة لطلاب الثانوية وهل سوف تُضاف للمجموع؟

يفصلنا وقت قصير عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، وقد أكدت مصادر موثوقة أن درجات الرأفة أنقذت بعض الطلاب هذا العام. حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أن نظام درجات الرأفة تم تطبيقه هذه السنة في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين استحقوا ذلك هم فقط من حصلوا على درجات الرأفة. ومع اقتراب موعد ظهور نتائج الشهادة الثانوية، يسود شعور كبير من الترقب والتوتر لدى كل من الأهل والطلاب، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الموعد الذي سيتم فيه تفعيل رابط الاستعلام.

درجات الرافة وهل سوف تضاف للمجموع

أفاد المتحدث الرسمي شادي زلطة أن درجات الرأفة قد أسهمت في إنجاح بعض الطلاب الذين كانوا مهددين بالرسوب في الثانوية العامة 2024 في أي مادة، حيث تُعتبر هذه الدرجات حقًا قانونيًا للطالب ولا يجوز لأي جهة كانت إلغاؤها هذا وتجدر الإشارة إلى أن درجات الرأفة كانت السبب الرئيسي في نجاح عدد كبير من الطلاب الذين كانوا قريبين من الرسوب في بعض مواد الثانوية العامة حيث تم تحويل نتيجتهم من طالب راسب مُحول إلى دور ثانٍ إلى طالب ناجح. كما ساعدت هذه الدرجات الطلاب الراسبين في ثلاث مواد على تقليل عدد المواد الراسبة إلى مادتين فقط، مما يتيح لهم الفرصة لدخول امتحانات الدور الثاني بدلاً من إعادة السنة الدراسية بالكامل.