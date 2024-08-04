“الموســم الجـديد” موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi.. أحداث تاريخية عظيمة

إن مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي تدور أحداثه حول حياة مؤسس الدولة الأيوبية، لذلك يبحث العديد من المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين، ويُجدر بالذكر أنه تم تصوير ذلك المسلسل في منطقة جبزي بمحافظة قوجة إيلي، كما أنه من تأليف الكاتبة التركية الشهيرة سردار أوزونالان، كما أن المسلسل من بطولة كلٍ من أوغور غونيش، وديلين دوير، ومحمد علي نور أوغلو.

موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين

بالبحث عن موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين تبيّن أن تلك الحلقة الجديدة من الموسم الثاني للمسلسل التركي سوف تُعرض في بداية أو منتصف شهر أكتوبر / تشرين الأول القادم، وذلك على قناة TRT 1 حيثُ تتبنى تلك القناة عرض ذلك المُسلسل التركي، الذي يتناول قصة الناصر صلاح الدين الأيوبي، التي عاصرت القرن السادس الهجري في كلِ من مصر وبلاد الشام، بجانب محاكاة العديد من المعارك التي من أبرزها معركة حطين سعيًا من صلاح الدين في توحيد راية المسلمين، وسحقًا للصليبين، كذلك تعمل قناة الفجر الجزائرية على نقل أحداث الموسم الجديد من المسلسل مترجمة كما كان الحال في الموسم الأول.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

بعد التعرف على موعد عرض الحلقة 29 مسلسل صلاح الدين، يُمكن التعرف على القنوات الناقلة للمسلسل بتردد تلك القنوات على مُختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال التالي من نقاط:

تردد قناة TRT 1 على العرب سات:

تردد القناة: 12073.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT 1 على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11257.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات: