لولو يا لولو وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة 2024 WANASA على نايلسات وعربسات

قناة وناسة، من أكثر الوسائل الترفيهية المميزة التي تشغل وقت فراغ ملايين الأطفال خلال عطلة الصيف قناة وناسة الفضائية التي تعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد الجذابة التي نجحت في أن تنال إعجاب الأطفال وتلفت انتباههم، كما أنها حازت على رضا الأباء والأمهات الذين وجدوا فيها محتوى آمن وموثوق يجنب أطفالهم أضرار الانترنت والألعاب الالكترونية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وطريقة استقبال القناة.

تردد قناة وناسة 2024 قناة وناسة تقدم محتوى مناسب للأطفال بمختلف أعمارهم حيث تعلم الأطفال الصغار من خلال أغانيها المميزة الحروف والأرقام وأسماء الألوان والحيوانات بالإضافة الى تثقيفهم دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا وحثهم على اتباع السلوكيات الحسنة والابتعاد عن السلوكيات السيئة، ويؤدي هذه الأغاني مجموعة من الشخصيات الكرتونية التي تتسم بالمرح وخفة الظل ومن أبرز هذه الأغاني مين اللي سرق الجزمة ولولو صارت شرطية ومين حبيب البابا وغيرهم، وتحرص القناة على عرض محتواها بأعلى جودة ممكنة وبصورة نقية وصوت واضح وذلك من خلال تغيير تردداتها بشكل دوري حتى لا يواجه المشاهد أي مشاكل بالبث، وسنستعرض لكم فيما يلي ترددات قناة وناسة. تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 كيفية ضبط تردد قناة وناسة يمكنكم بسهولة تامة ضبط قناة وناسة على أجهزة الاستقبال وتنزيلها في قائمة القنوات، وفيما يلي الخطوات المتبعة : من جهاز التحكم ادخل الى قائمة الاعدادات.

اختيار “التركيب” وتحديد طريقة التركيب اليدوي.

الدخول الى التردد ثم كتابة البيانات الموضحة مسبقا في الخانات المخصصة.

بالأخير اضغط على “بحث” لتتم عملية التنزيل خلال لحظات.