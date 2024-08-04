حقق حلمك وفُز بالجائزة الكبرى.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وكيفية الاشتراك في المسابقة 

يرغب الكثيرون من مختلف أنحاء الوطن العربي بمعرفة ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تُعد مسابقة الحلم من بين أكبر وأبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تُقدم جوائز ضخمة تتجاوز الثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار على مدار العام، ويتم تنظيم سحب أسبوعي يتضمن جائزة قدرها 5000 دولار، بالإضافة إلى سحب شهري بجائزة تبلغ 100 ألف دولار، أما الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار، فتُجرى في نهاية كل عام، ومع اقتراب موعد السحب يتزايد البحث عن كيفية الاشتراك في سحب المليون دولار، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن الإشتراك في مسابقة الحلم.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تختلف ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حسب البلد، ويمكنك الاشتراك عبر الأرقام التالية:
_ من مصر: الرقم الموحد لجميع الشبكات هو 95458.
_ من السعودية (سعر الرسالة 6.9 ريال):
- STC: 858888
- MOBILY: 650444
- ZAIN: 755505
_ من المغرب:
- maroctel: 9669
- INWI: 9669
_من تونس: لجميع الشبكات 85988
_من الأردن:
- Zain: 94099
- Orange: 94099
_من الإمارات:
- ETISALAT: 5544
- DU: 3636
_من البحرين:
- ZAIN: 94000
- stc: 94000
_من فلسطين:
- JAWWAL: 1625
- oredo: 6144
_من العراق:
- ZAIN: 2770
- ASIACELL: 2266
- KOREK: 2180
_من اليمن:
- Sabafon: 5222
- You: 5222
- Yemen mobile: 5222
_من سوريا:
- syriatel: 1565
- mtn: 1555
_من الكويت:
- stc: 4141
- Zain: 4141
يمكنك الاتصال من الرقم المخصص لبلدك أو إرسال رسالة في أي وقت قبل موعد عرض الحلقة بدقيقة واحدة، وفيما يتعلق بسحب المليون دولار، فإن أي شخص يشارك في أي سحب خلال العام يحصل على فرصة للتأهل للسحب النهائي على الجائزة الكبرى، وكلما زادت مشاركاتك، زادت فرصك في الفوز.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للاشتراك في سحب المليون دولار، هناك ثلاث طرق رئيسية:
- أرسل رسالة قصيرة على الرقم المخصص لبلدك تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve”، ثم أجب على الأسئلة المطلوبة.
- أو أرسل رسالة نصية تحمل كلمة “انضم” أو “join” إلى الرقم المخصص لبلدك.
- ستصلك رسالة بها رابط لموقع المسابقة، قم بمتابعة الرابط وأجب على الأسئلة.
- أو قم بتحميل تطبيق المسابقة من متجر الهاتف، ثم اشترِ باقة جواهر واشترك في المسابقة عبر التطبيق.