كيفية التسجيل بمنحة المرأة الماكثة في البيت أونلاين 2024 وشروط التسجيل

زاد اهتمام العديد من المواطنين الجزائريين مؤخرا بالمعايير المطلوبة لصرف منحة المرأة الماكثة في البيت عام 2024، وقد أطلقت الدولة هذه المنحة لدعم المرأة الجزائرية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد والمنطقة في الوقت الحالي، ساهمت هذه المنحة في تلبية احتياجات المرأة وأسرتها بما في ذلك رعاية الأطفال، في الفقرات التالية نستعرض الشروط اللازمة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الحكومة بعض الشروط والضوابط لتمكين المرأة التي تبقى في المنزل من الحصول على المنحة المخصصة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة.

أن تكون المرأة المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية وتعيش بشكل دائم في البلاد.

يجب ألا تعمل المرأة في أي قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا.

يشترط أن لا تمتلك المتقدمة أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن تكون المتقدمة عزباء أو مطلقة أو أرملة.

إثبات أن المتقدمة لم تستلم أي منحة أو دعم آخر.

تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

التسجيل عبر الهيئة الوطنية للتوظيف.

خطوات التسجيل بمنحة المرأة الماكثة في البيت

يجب على المرأة الماكثة التي تقدم الطلب اتباع بعض الخطوات لإكمال العملية، وهذه الخطوات هي كما يلي: