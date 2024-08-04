شروط التقديم في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 وخطوات التسجيل

ارتفعت معدلات البحث على جوجل حول كيفية الحصول على رابط استمارة التسجيل في الدفاع الوطني في الجزائر، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل وشرح جميع الضوابط والشروط المطلوبة للانضمام، بالإضافة إلى الأوراق التي ينبغي تحضيرها لإكمال عملية التسجيل، وسيتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة، والراغبون في الانضمام إلى وزارة الدفاع الوطني يفعلون ذلك حبا في حماية وطنهم، إذ يعتبرون خط الأمان للدولة، في مقال اليوم سوف نوضح هذا الرابط وأهم الشروط اللازمة للالتحاق.

خطوات التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

تزايدت استفسارات العديد من الأشخاص حول الرابط الخاص بالتسجيل في وزارة الدفاع بعد صدور نتائج البكالوريا في الجزائر، وقد أوضحت وزارة الدفاع الخطوات اللازمة للتسجيل والتي جاءت كالآتي:

توجه للبوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع.

فتح حساب جديد وإدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

توجه لخدمة التسجيل بصفوف الجيش.

أدخل جميع المعلومات اللازمة في استمارة التقديم.

مراجعة جميع البيانات قبل إرسال تأكيدها.

حفظ الاستمارة ثم تحويلها إلى صيغة PDF لتسهيل الوصول إليها عند متابعة الطلب.

اضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل بصفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري؟

وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الجزائرية هناك بعض الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في المرشحين للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، وقد تم تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

يتوجب على المتقدم أن يكون لديه الجنسية الجزائرية.

يجب ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 22 عاما.

أن ينجح في كل الفحوصات الطبية.

يلزم أن يجتاز اختبارات كشف الهيئة.

ينبغي ألا يكون هناك أي نوع من الأحكام الصادرة ضده.

يجب أن يكون سجله الجنائي نظيف.

أن يكون الشخص في حالة جيدة من الناحية البدنية والنفسية.

تحقق كل الشروط المتعلقة بالطول والعرض.

يجب ألا يكون معدل النجاح أقل من 12.

تحضير كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بصفوف الجيش الوطني 2024

أوضحت الجهات المعنية المستندات المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش الوطني عام 2024 كما يلي: