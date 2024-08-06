كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في العراق

أعلنت مديرية التربية في محافظة الكرخ الأولى عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط عام 2024، حيث تم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات وتسجيل الدرجات، ومن المهم الإشارة إلى أن امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط قد انتهت يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2024، في هذا المقال سوف نشرح كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط عام 2024.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024

يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائج الاعتراضات للصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا المرتبط بالموقع الرسمي للوزارة.

اختار منها الخدمات الإلكترونية.

انقر على اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق لعام 2024.

اختار اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إرفاق كافة المعلومات والبيانات مع التأكيد على ضرورة كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على زر الاستعلام لكي تظهر النتيجة على الفور.

ستحصل على النتيجة بعد التعديل إذا كان لدى الطالب درجات وذلك بعد مراجعة النتيجة بعد تقديم الاعتراض.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط العراق 2024 دور أول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج اعتراضات الثالث المتوسط للعام 2024، سيتم نشر نتائج الاعتراضات الخاصة بكل من الرصافة الثالثة وذي قار والقادسية وميسان عبر الصفحات الرسمية على موقع فيسبوك أو من خلال الصفحة الخاصة بموقع وزارة التربية العراقية، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط العراق 2024 دور أول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الاعتراضات للصف الثالث المتوسط عام 2024، سيتم نشر نتائج الاعتراضات للمناطق الرصافة الثالثة وذي قار والقادسية وميسان عبر الصفحات الرسمية الخاصة بتلك المناطق على فيسبوك، وكذلك على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية العراقية. يتيح هذا الأمر لجميع الطلاب وأولياء الأمور القدرة على الاستعلام عن نتائج الاعتراضات بسهولة.