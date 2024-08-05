《الان》رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم + موقع نتيجة نت.. طلعها فور ظهورها

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث تستعد وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقعها الالكتروني الرسمي، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من اعتماد النتائج بصورة رسمية لكل من الشعبتين الأدبية والعلمية،والاعلان عن أوائل هذه المرحلة وقد قامت الوزارة بوضع الرابط تسهيلا على الطلاب الاستعلام عن النتائج من دون التزاحم في المدارس.

نتائج الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مايلي:

لقد تم تحديد الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024.

تم الانتهاء من عمليات التصحيح للأوراق الاختبارية والمراجعة وأيضا رصد الدرجات.

أوضح مصدر مسؤول أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بالمقارنة بالأعوام السابقة.

سوف يتم ظهور النتائج على الموقع الالكتروني ورفعها على الموقع مباشرة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفيرها رابط رسمي يتم إتاحته للطلاب لكي يقوموا بالاستعلام عن نتائجهم بصورة الكترونية عبر الانترنت بكل سهوله ولكي يتم الاطلاع على النتائج يرجى اتباع عدة خطوات سهله وبسيطه واليكم هذه الخطوات: