3310 جنيه في العيار الواحد.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

استقر سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس، بعد عدة اضطرابات شهدت المشغولات الذهبية في الفترة القليلة الماضية، فضلاً عن أن سعر الذهب من عيار 21 انخفض في تعاملات الصبح بنحو 25 جنيهًا، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الذهب داخل محلات الصاغة على مستوى الجمهورية، وبدون مصنعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس 2204، كما جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 عند 3805 جنيه للبيع، بينما الشراء بلغ نحو 3782 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 21 بلغ نحو 3330 جنيهًا بيع للجرام الواحد، إضافة إلى أن الشراء سجل 3310 جنيهات.

هذا وأن سعر الذهب من عيار 18 سجل 2854.3 جنيه للبيع، وسعر الشراء بلغ 2837 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد

ولمعرفة باقي التحديثات الأخيرة الخاصة بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس 2024، كما يأتي:-