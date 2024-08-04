1000,000 في انتظــــاركــ.. هذه أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول سحب المليون مع الأغـــا من MBC

يتساءل الكثير من الراغبين في الفوز عن أرقام مسابقة الحلم حيث تكون قناة ام بي سي بتقديم برنامج الحلم الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الشهير مصطفى الآغا بشكل أسبوعي عبر شاشتها ويسعى جميع المشاركين في جميع الدول العربية إلى الفوز بهذه المسابقة كما يقوم بالبحث عن كيفية الاشتراك في هذه المسابقة لعام 2024 حيث يتم الفوز بجوائز مالية كبيرة وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى نحو مليون دولار وهناك العديد من الجوائز الرائعه الاخرى التي تنتظر جميع المحظوظين والمشاركين فيها.
أرقام مسابقة الحلم
للاشتراك في مسابقة الحلم على قناة ام بي سي من جميع البلاد العربيه يجب ارسال كلمة حلم او دريم في رسالة نصية على الارقام التاليه:
- من مصر يتم الارسال على أو 95450.
- من السعوديه يتم ارسال الرساله على
- من الامارات يتم إرسال الرسالة على رقم
- من البحرين يتم إرسال الرسالة النصية على رقم
- من الكويت يتم إرسال الرسالة على رقم
- من العراق يتم ارسال رساله على
- من الأردن يتم ارسال رساله على
اهم متطلبات الاشتراك
لكي يتم الاشتراك في مسابقه الحلم لعام 2024 يجب استيفاء عدد من المتطلبات ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:
- ضرورة الانتساب لاي دوله عربيه.
- أن يكون سن المتقدم على المسابقه 18 عام فازيد.
- ضرورة الإلمام بجميع شروط المسابقة والموافقة على هذه الشروط.
- ينبغي عدم وجود أي علاقات عائلية بين المتقدم وفريق عمل المسابقة أو بين المتقدم واي عامل بقناة دي ام سي.
- يجب متابعة القناة بصورة منتظمة من قبل المشاركين لمعرفة اسماء الفائزين.
- يقتصر المشاركة في المسابقة على جميع الأشخاص العرب دون الأجانب.
أرقام حسب البلد
فيما يلي قائمة بأرقام مسابقة الحلم لبعض البلدان العربية:
- السعودية:
شركة STC: 858888
شركة Mobily: 650444
شركة Zain: 755505
الإمارات:
شركة Etisalat: 6070
شركة DU: 3636
الكويت:
شركة Zain: 96922
شركة VIVA: 50640
شركة Ooredoo: 4141
مصر:
شركة Vodafone: 95450
شركة Orange: 95450
شركة Etisalat: 95450
شركة WE: 95450
أرقام مسابقة الحلم البحرين:
شركة Batelco: 94000
شركة Zain: 94000
شركة VIVA: 98885
العراق:
شركة Asiacell: 2266
شركة Korek: 2180
شركة Zain: 2833
الأردن:
شركة Zain: 98858
شركة Orange: 98858
شركة Umniah: 98858
فلسطين:
شركة Jawwal: 1626
شركة Wataniya: 6750
سوريا:
شركة Syriatel: 1565
شركة MTN: 1555
المغرب:
شركة Maroc Telecom: 9669
شركة Orange: 9669
شركة Inwi: 9669
تونس:
شركة Ooredoo: 85819
شركة Orange: 85819
شركة Tunisie Telecom: 85819