1000,000 في انتظــــاركــ.. هذه أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول سحب المليون مع الأغـــا من MBC

يتساءل الكثير من الراغبين في الفوز عن أرقام مسابقة الحلم حيث تكون قناة ام بي سي بتقديم برنامج الحلم الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الشهير مصطفى الآغا بشكل أسبوعي عبر شاشتها ويسعى جميع المشاركين في جميع الدول العربية إلى الفوز بهذه المسابقة كما يقوم بالبحث عن كيفية الاشتراك في هذه المسابقة لعام 2024 حيث يتم الفوز بجوائز مالية كبيرة وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى نحو مليون دولار وهناك العديد من الجوائز الرائعه الاخرى التي تنتظر جميع المحظوظين والمشاركين فيها.

أرقام مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم على قناة ام بي سي من جميع البلاد العربيه يجب ارسال كلمة حلم او دريم في رسالة نصية على الارقام التاليه:

من مصر يتم الارسال على أو 95450.

من السعوديه يتم ارسال الرساله على

من الامارات يتم إرسال الرسالة على رقم

من البحرين يتم إرسال الرسالة النصية على رقم

من الكويت يتم إرسال الرسالة على رقم

من العراق يتم ارسال رساله على

من الأردن يتم ارسال رساله على

اهم متطلبات الاشتراك

لكي يتم الاشتراك في مسابقه الحلم لعام 2024 يجب استيفاء عدد من المتطلبات ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:

ضرورة الانتساب لاي دوله عربيه.

أن يكون سن المتقدم على المسابقه 18 عام فازيد.

ضرورة الإلمام بجميع شروط المسابقة والموافقة على هذه الشروط.

ينبغي عدم وجود أي علاقات عائلية بين المتقدم وفريق عمل المسابقة أو بين المتقدم واي عامل بقناة دي ام سي.

يجب متابعة القناة بصورة منتظمة من قبل المشاركين لمعرفة اسماء الفائزين.

يقتصر المشاركة في المسابقة على جميع الأشخاص العرب دون الأجانب.

أرقام حسب البلد

فيما يلي قائمة بأرقام مسابقة الحلم لبعض البلدان العربية:

السعودية:

شركة STC: 858888

شركة Mobily: 650444

شركة Zain: 755505

الإمارات:

شركة Etisalat: 6070

شركة DU: 3636

الكويت:

شركة Zain: 96922

شركة VIVA: 50640

شركة Ooredoo: 4141

مصر:

شركة Vodafone: 95450

شركة Orange: 95450

شركة Etisalat: 95450

شركة WE: 95450

أرقام مسابقة الحلم البحرين:

شركة Batelco: 94000

شركة Zain: 94000

شركة VIVA: 98885

العراق:

شركة Asiacell: 2266

شركة Korek: 2180

شركة Zain: 2833

الأردن:

شركة Zain: 98858

شركة Orange: 98858

شركة Umniah: 98858

فلسطين:

شركة Jawwal: 1626

شركة Wataniya: 6750

سوريا:

شركة Syriatel: 1565

شركة MTN: 1555

المغرب:

شركة Maroc Telecom: 9669

شركة Orange: 9669

شركة Inwi: 9669

تونس:

شركة Ooredoo: 85819

شركة Orange: 85819

شركة Tunisie Telecom: 85819