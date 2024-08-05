بأعلى جودة.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا اليوم الألعاب الأولمبية وموعد إذاعة المباراة

يهتم العديد من عشاق كرة القدم بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا للألعاب الأولمبية في كلا من المملكة المغربية و دولة إسبانيا، والمقامة بين المنتخب المغربي تحت 23 سنة مع المنتخب الإسباني يوم الاثنين المقبل على ملعب فيلودروم في نصف نهائي مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية باريس 2024، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن القنوات الناقله لمباراة المغرب وإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا والتي يتطلع فيها الفريق الوطني المغربي والحاصل على لقب بطل البطولة الإفريقية، إلى تخطي مباراة صعبة ضد إسبانيا ليضمن ميدالية أولمبية والمنافسة على الميدالية الذهبية النهائية؛ لذلك تهتم القنوات بنقل الحدث مباشرًا.

وقد أعلنت القنوات الرياضية بالمغرب أنها حصلت على حقوق بث المباراة والمحدد أن تقام مباراة المغرب وإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الاثنين 5 أغسطس 2024، على ملعب فيلودروم، كما تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق نقل مباراة المغرب وإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستنقل على قناة beIN Sports HD 1.

كما أعلنت القناة الرياضية العمومية المفتوحة المغربية عن حصولها على حقوق البث عبر القمر الصناعي نايل سات لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، لكي يتمكن المواطن المغربي متابعة مباراة منتخب بلاده ومشاركاته في الأولمبيات بباريس 2024، والتي يشارك فيها عدد كبير من الدول حول العالم مما يجعل المنافسة الرياضية قوية بينهم.

مواعيد مباريات المغرب وإسبانيا

بعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا، من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة على الهواء مباشرة يوم الإثنين الموافق لتاريخ 5 اغسطس في تمام الساعة 5 مساءً (17:00) بتوقيت المغرب، و7 مساءً (19:00) بتوقيت مصر والسعودية، على جميع القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي قد حقق مسيرة نظيفة في ربع النهائي بأهداف سفيان رحيمي وإلياس أهوماتشي وأشرف حكيمي والمهدي مهوب، ليكتسح المنتخب الأمريكي ويتأهل إلى نصف النهائي، ونجد في المقابل المنتخب الإسباني تغلب “لاروخا” على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فيرمين لوبيز (هدفان) وأبيل رويز ليبلغ الدور نصف النهائي.

تشكيل فريق المغرب اليوم

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع:أشرف حكيمي، أسامة العزوزي، مهدي بوكامير وزكريا الواحدي.

خط الوسط: إلياس بن صغير، أسامة تارجالين وأمير ريتشاردسون.

خط الهجوم: إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي.