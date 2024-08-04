“سيبي طفلك قدامها” تردد قناة ماجد الجديد 2024 وتابع أجدد الأغاني وأفضل الأناشيد بدون توقف

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“سيبي طفلك قدامها” تردد قناة ماجد الجديد 2024 وتابع أجدد الأغاني وأفضل الأناشيد بدون توقف
تردد قناة ماجد للأطفال 2024 Majid kids

أصبحت قناة ماجد أطفال، من أكثر القنوات المحببة لملايين الأطفال حول دول العالم العربي، بالإضافة إلى أن القناة تقدم محتوى فريد من نوعه ما بين الأغاني المميزة والأناشيد الدينية الأكثر مشاهدة، فضلاً عن الأفلام والمسلسلات الكرتونية، التي يتم إذاعتها على القناة بدون توقف وبإشارة قوية وجودة عالية، وعليه يمكنك التعرف على أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة ماجد كيدز، حتى يتعرف عليه الجميع.

استقبال قناة ماجد أطفال 2024

ولكي تعيش أجواء الطفولة المميزة، فيمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة ماجد كيدز ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون والأغاني والأناشيد الدينية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية ودقة قوية، كما يمكنك تنزيلها، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة ماجد أطفال النايل سات
التردد الجديد قناة ماجد 11411
معامل الترميز لقناة ماجد 27500
استقطاب القناة عمودي
معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد ماجد الجديد 2024 عرب سات

كما يمكنك مشاهدة كل ما هو طفولي وكرتوني، ما بين الأعمال الطفولية التي تتمثل في الأغاني والأناشيد، وغيرها من المحتوى الجذاب الأخر التي يعشقه ملايين الأطفال، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي قناة ماجد الجديد العرب سات
التردد الخاص بقناة ماجد 11804
معامل الترميز قناة ماجد أطفال 27500
استقطاب قناة ماجد أطفال عمودي
معامل تصحيح الخطأ ¾

وفي النهاية يتم الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر، مع إدخال بيانات القناة، ومشاهدة كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون.

معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
نتيجة الثانوية العامة الأردن 2024 | اليكـــم رابط نتائج التوجيهي 2024 الأردن tawjihi.jo برقم الجلــــوس