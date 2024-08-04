نتائج التوجيهي 2024 الأردن برقم الجلوس خـــلال موقع وزارة التربية والتعليم www.moe.gov.jo.. الثالث الثانوي اقتربــت

يترقب عدد كبير من الطلاب نتائج التوجيهي 2024 الأردن، حيث يتساءل الطلاب وكذلك ايضا اولياء ومالهم عن النتائج بعد الانتهاء من الاختبارات حيث ان هذا العام هام في مسيرة الطالب التعليمية وتحديد المستقبل لديهم، وقد أعلنت الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات ما زالت مستمره كما اتاحت الوزارة الاستعلام عن النتائج بصورة الكترونية تسهيلا على الطلاب.

موعد نتائج التوجيهي 2024 الأردن

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد نتائج التوجيهي لعام 2024/2025 وقد قام أمين عام وزارة التربيه والتعليم الاردنيه الدكتور نوفان العجارمة بالإعلان عن ما يلي:

نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 سوف يتم الاعلان عنها فييوم الخميس القادم.

سوف يتم نشر النتائج من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الاردني ليتسنى للطلاب الاطلاع عن نتائجهم بسهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 الاردن

يمكن لطلاب التوجيهي الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام رقم جلوس الطالب عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم كما يمكن استخراج نتائج الدورة التكميلية من خلال نفس الموقع والاستعلام عن نتائج يجب اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات كما في التالي: