تابع الجزء الثاني .. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 مواعيد وترددات القنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 من أكثر الموضوعات التي تتصدر محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب المتابعون في معرفة مواعيد عرض حلقات الموسم الجديد مترجمة باللغة العربية، كما يتساءلون عن ما هي القنوات الناقلة له، وفي السطور التالية سنقدم لكم الإجابة عن جميع هذه التساؤلات والمزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

سيكون موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 يوم الاثنين من كل أسبوع، كما اعتاد جمهور هذا المسلسل على متابعة حلقاته في هذا الموعد، وقد أوضحت إدارة القناة الناقلة لهذا المسلسل أنها تستعد لعرض حلقات الموسم الجديد، الذي من المقرر إذاعته عبر القناة التركية في شهر أكتوبر القادم، وينتظر المتابعون موعد استئناف الحلقات بفارغ الصبر لاستكمال الأحداث المثيرة والشيقة التي يعرضها هذا المسلسل الفريد، حيث يروي قصة حياة البطل صلاح الدين الأيوبي وكيفية إنشائه للدولة الأيوبية التي تمكنت من التصدي للصليبيين واستعادة بيت المقدس من أيديهم بعد احتلال دام لمدة تتجاوز 90 سنة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، والتي ستكون يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في مطلع شهر أكتوبر القادم بناءً على إعلانات إدارة القناة التركية التي تقوم بعرضه، سنوضح في السطور التالية تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض حلقات المسلسل مترجمة باللغة العربية الفصحى وبجودة صورة عالية، وترددها كالتالي:

التردد على نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

التردد على عرب سات