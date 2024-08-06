تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة

من اشهر مسلسلات في مصر والوطن العربي في الاونة الاخيرة من مسلسل مؤسس عثمان الذي يصنف ضمن المسلسلات التاريخية التركية التي جذبت الملايين اليها فان المسلسل حقق نسب مشاهدة كبيرة في جميع الدول فهو تدور ،أحداثه حول شخصية قيادية مثل المؤسس عثمان الذي استطاع تأسيس الدولة العثمانية وتوسيعها والانتقال بها من الضعف إلى القوة والازدهار، لذلك تابع المشاهدين جميع الاجزاء السابقه وينتظرون الان عرض الموسم السادس من المسلسل الذي ينتظره الملايين بلهفة لمعرفة الأحداث الجديدة التي سوف يتضمنها.

عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

الجميع يتساءل الموعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد العرض ولكن الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الموسم السادس وسوف تعرض خلال الفترة القادمة ويتوقع ان يكون في بداية شهر سبتمبر القادم او شهر اكتوبر، لذلك الجميع يتوقع انه سوف يضم احداث مشوهه وجديده مثيره لجميع المشاهدين.

مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية على قناة آي تي في التركية، حيث انه يعرض يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء ويمكن أن تتابع هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي: