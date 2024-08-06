تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

قناة وناسة من القنوات الشهيرة في مصر والوطن العربي التي تهذب العديد من الاطفال اليها لانها تقدم كل ما ينال على اعجابكم وتعد قناة ترفيهية وتعليمية تقدم عدد من الاغاني والاناشيد العربية، لذلك فهي من القنوات الأشهر والتي تقدم محتويات كثيره ومتنوعه وتحرص على الاختلاف حتى لا يشعر الطفل بالملل امام القناة وتقدم له عدد كبير من الشخصيات الكرتونية التي يتعلق بها الطفل فان الكنائس استطاعت أن تصبح من القنوات المفضلة عند عدد كبير من الأطفال وسوف نعرض لكم التردد الجديد خلال الفقرات التالية.

تردد قناة وناسة 2024

سوف نعرض لكم تردد قناه والناس الجديدة على النايل سات حتى تستمتع بالاغاني والافلام الكرتونية التي تقدمها قناة وناسه للأطفال فيمكن ان يستمتع طفلك بقضاء وقت مسلي وممتع مع هذه القناة ويكون التردد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

استقطاب القناة عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

قناة وناسة يمكن تنزيلها على القمر الصناعي العرب سات مجانا بدون اي رسوم فهي تقدم البرامج لجميع الأفراد وتحرص على تقديم عدد متنوع من الرسوم المتحركة والاغاني التي تنال على اعجاب الاطفال وحتى لا يشعر الطفل بالملل، لذلك يمكن ان تتابعها بجودة عالية بدون تشويش او تقطيع او اعلانات طويلة من خلال ترددها التالي بأفضل جودة عالية