بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا اليوم في أولمبياد باريس الدور نصف النهائي وموعد المباراة

يهتم العديد من عشاق كرة القدم بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس لعام 2024، بالإضافة إلى التوقيت واسم المعلق وكيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، حيث وصلت إلى نصف النهائي أربع منتخبات قوية، وهما مصر، المغرب، فرنسا، وإسبانيا، بعد سلسلة من المباريات المثيرة والإنجازات المذهلة التي شهدت توترات شديدة حتى اللحظات الأخيرة من المباريات، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن القنوات الناقله لمباراه المغرب واسبانيا، والموعد المقرر لإقامة المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا

مع زيادة البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا، تم الإعلان أن مباراة نصف النهائي بين المغرب وإسبانيا، التي ستُقام يوم الاثنين المقبل الموافق لتاريخ 5 أغسطس 2024، ستبث عبر منصة تود، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت القطرية، و سيرافق المباراة المعلق الرياضي المتميز جواد بدة على القناة بالتردد التالي :

_ تردد قنوات بي إن سبورت على النايل سات:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في نصف النهائي

بعد التعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا، يمكن متابعة المباراة أيضاً على القنوات المجانية المفتوحة، حيث ستبثها قناة الرياضية المغربية وقناة الشبابية الجزائرية بترددات كالتالي:

_ تردد قناة المغربية الأولى:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12207

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

_ تردد قناة الجزائرية الشبابية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11679

الاستقطاب: عمودي

الجودة: فائقة HD

_ تردد قناة الرياضية المغربية الثانية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11515

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

توقيت مباراة المغرب وإسبانيا القادمة

من المقرر أن تُقام المباراة في ملعب استاد فيلودروم يوم الاثنين المقبل الموافق لتاريخ 5 أغسطس 2024، وستبدأ في الأوقات التالية:

تبدأ المباراة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الرباط ومراكش.

والساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وسوريا والعراق والسعودية.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

بهذا التوقيت والترددات، ستتمكن من متابعة أحداث مباراة نصف النهائي ومتابعة تطوراتها بشكل مباشر.