سلي اولادك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

قناة طيور جنة من اشهر قنوات المفضلة عند الأطفال التي تعد منهم اغاني كثيرة وتحظى بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية من مختلف الجنسيات، حيث يتابعها الالاف من الاطفال لانها تقدم المحتوى الذي ينال على اعجابكم ودائما يحفظون أغانيها، وكذلك الكبار يشاهدونها مع اطفاليهم ما يستمتعون بها فيمكن أن يتعلم الطفل العديد من المهارات الأخلاقية فان جميع البرامج التي تقدمها متوافق مع العادات العربية والاسلامية لذلك سوف نعرض لكم ترددها خلال الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024

استمتع بالبرامج المتنوعة على قناه طيور الجنه من برامج واناشيد وافلام كرتون وبرامج ترفيهيه متنوعه حيث انها طفل يقضي وقت رائع من الترفية والمرح أمام قناه طيور الجنه وايضا تقدم له العديد من المعلومات المفيدة وتعليم الحروف والارقام باللغة العربية واللغة الانجليزية، لذلك سوف نعرض لكم ترددها على النحو التالي:

تردد القناة 11258.

استقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

تستطيع الاستمتاع بقناة طيور الجنه على مدار اليوم بدون توقف بصفة مجانية حيث انك لن تحتاج لدفع اي رسوم او اشتراكات للاستمتاع ببرامج قناه طيور الجنه ويمكن أن نعرض لكم ترددها على القمر الصناعي العرب سات للاستمتاع بأجمل الأغاني و البرامج المتميزة