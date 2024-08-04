حتى 24 أغسطس .. عروض اكسترا السعودية على مكيفات الهواء

يتابع الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عروض اكسترا السعودية بشكل مستمر للاستفادة من تلك العروض والخصومات التي قد تصل إلى 50% في بعض الأوقات، حيث تشمل الخصومات الأجهزة الذكية والإلكترونية والكهربائية، ولعل أكثر من يبحث عنه الجميع في تلك الأثناء هي عروض وخصومات مكيفات الهواء وذلك لارتفاع درجات حرارة الجو.

عروض اكسترا السعودية على المكيفات

أعلنت إدارة متجر اكسترا السعودي عن تفعيل عروض وخصومات أجهزة الميكفات بدءاً من أول أيام شهر أغسطس الميلادي من عام 2024 وذلك حتى اليوم الرابع والعشرين في الشهر ويوافق يوم السبت، حيث أن العروض مفعلة في جميع الفروع عند الشراء بنظام الكاش وذلك لجميع العلامات التجارية التي من بينها Gree, Samsung,LG, media,وقد تم طرح جميع الخصومات عبر الرابط الرسمي ل اكسترا السعودية والتي من بينها ما يلي: