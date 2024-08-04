حتى 24 أغسطس .. عروض اكسترا السعودية على مكيفات الهواء

يتابع الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عروض اكسترا السعودية بشكل مستمر للاستفادة من تلك العروض والخصومات التي قد تصل إلى 50% في بعض الأوقات، حيث تشمل الخصومات الأجهزة الذكية والإلكترونية والكهربائية، ولعل أكثر من يبحث عنه الجميع في تلك الأثناء هي عروض وخصومات مكيفات الهواء وذلك لارتفاع درجات حرارة الجو.
عروض اكسترا السعودية على المكيفات
أعلنت إدارة متجر اكسترا السعودي عن تفعيل عروض وخصومات أجهزة الميكفات بدءاً من أول أيام شهر أغسطس الميلادي من عام 2024 وذلك حتى اليوم الرابع والعشرين في الشهر ويوافق يوم السبت، حيث أن العروض مفعلة في جميع الفروع عند الشراء بنظام الكاش وذلك لجميع العلامات التجارية التي من بينها Gree, Samsung,LG, media,وقد تم طرح جميع الخصومات عبر الرابط الرسمي ل اكسترا السعودية والتي من بينها ما يلي:
- عرض على شراء مكيف جداري كلاس برو 18.400 وحدة، يدعم التشغيل على النظام البارد ويدعم واي فاي، روتاري، بسعر 1.949 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم هو من 3.199 ريال سعودي.
- سعر شراء مكيف هاير نانو كول جداري 18.000 وحدة، يدعم واي فاي، ويمكن تشغيله بارد فقط هو 2.349 ريال سعودي بدلًا من 3.249 ريال سعودي قبل الخصم.
- مكيف من نوع إل جي سبليت 18.000 وحدة، بارد فقط، بسعر حصري داخل متجر اكسترا وهو 2.749 ريال سعودي بدلًا من 3.549 ريال سعودي قبل الخصم.
- السعر بعد الخصم لمكيف جداري ميديا 18.300 وحدة، تنظيف ذاتي، نظام بارد فقط هو 2.349 ريال سعودي بدلًا من 3.199 ريال سعودي قبل الخصم.
- يمكن شراء مكيف جداري بسعر 18.300 وحدة، بارد فقط، روتاري بقيمة 2.149 ريال سعودي بعد الخصم، بينما كان السعر قبل الخصم 3.499 ريال سعودي.