اعرف الان.. ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عنه الهيئة العامة للتقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024 ورابط الاستعلام عنه، يستفيد مئات الآلاف من المواطنين في العراق من رواتب التقاعد التي تصرفها الهيئة العامة للتقاعد للذين أتموا خدمتهم وفق جدول زمني معين، تعتبر رواتب التقاعد في العراق من الخطوات الأساسية في النظام الإداري والمالي للدولة، حيث تضمن استمرار حصول المستفيدين على الدعم الشهري الذي يساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية، وقد اقرت الحكومة العراقية وخاصة وزارة المالية، بزيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي في رواتب المتقاعدين خلال شهر يناير من هذا العام 2024، الآن نستعرض معكم تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024 وروابط الاستعلام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

حددت هيئة التقاعد العراقية موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع مراعاة عدم تزامن موعد الصرف مع أي عطلات أو إجازات رسمية، سيتم صرف الرواتب بناء على الزيادات التي أقرتها الحكومة العراقية، والتي تشمل زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، بحيث يكون الحد الأدنى لرواتب التقاعد 500 ألف دينار عراقي.

كما تم إطلاق رابط للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم التقاعدية عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى مقرات الهيئة، يمكن استخدام هذا الرابط لمعرفة قيمة راتب التقاعد وموعد صرفه.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

نقدم لكم في هذه الفقرة الخطوات الصحيحة التي يمكنكم اتباعها للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من وزارة المالية العراقية خلال شهر أغسطس 2024، وذلك على النحو التالي: