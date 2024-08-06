رابط التسجيل في منفعة الأسرة 2024 سلطنة عمان ما هي الشروط المطلوبة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط التسجيل في منفعة الأسرة 2024 سلطنة عمان ما هي الشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين بتسجيل في منفعة الاسرة حيث ان وزارة العمل في سلطنة عمان اعلنت عن هذه المبادرة التي تهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية في الحياة مراعاة للظروف الاقتصادية والتحديات الحالية حيث ان الوزارة اوضحت ان التسجيل في منفعة الأسرة سوف يكون الالكتروني عبر رابط الدعم المقدم من الوزارة بعدة خطوات سهله وبسيطه ويجب على الاشخاص الالتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التسجيل بالطريقة الصحيحة في منفعة الأسرة وسوف نعرض لكم الشروط المطلوبة للقبول.

رابط التسجيل في منفعة داخل الأسرة سلطنة عمان

الحكومة في عمان حددت بعض الإجراءات التي يمكن أن يتم التسجيل في منفعة دعم الأسرة من خلالها ويكون ذلك بناء على عدة خطوات معينة تتمثل فيما يلي:

  • التوجه الى صندوق الحماية الاجتماعية الإلكتروني ثم الانتقال الى منفعة دعم الأسرة والضغط على إدخال البيانات المطلوبة.
  • ثم ملء الحقول الفارغة بالمعلومات المناسبة ورفع الاوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في منفعة الأسرة.
  • وبعد ذلك مراجعة البيانات بشكل دقيق والضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في دعم منفعة سلطنة عمان

تحرص الحكومة في سلطنة عمان على توفير الدعم من خلال منفعة داخل الأسرة ولكن يتم ذلك تبع العدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • يجب ان يكون حاصل على الجنسية العمانية وأن يكون مقيم في الدولة بصفة دائمة.
  • ان يوفر الأوراق والوثائق المطلوبة وتكون معتمده وصحيحة.
  • أن يكون من الفئات التي تحتاج الى الدعم ومن محدودي الدخل
  • ألا يكون المتقدم أي اصول عاليه مثل ممتلكات واراضي مسجلة باسمه.
  • أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتخطى الحد الأدنى لمنتفعي الدعم الأسرة.
  • يتوفر للمطلقات والارامل التسجيل وذوي الهمم في دعم منفعة الاسرة.
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
سلي اولادك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات
إنضم لقناتنا على تيليجرام