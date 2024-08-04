رابط وزارة التربية العراقية.. الاستعلام على نتيجة اعتراض الصف الثالث المتوسط 

ظهرت نتيجة الثالث المتوسط، والنتيجة غير مرضية لبعض الطلاب، فسعي كل منهم على تقديم اعتراض على النتيجة، وقد أعلنت وزارة التربية بأنه يتيح لك الاستعلام على نتيجة الاعتراض إلكترونيا، وقد أعلنت الطريقة الصحيحة في الاستعلام على نتيجة الاعتراض الخاص بالصف الثالث المتوسط، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

رابط الاستعلام على نتيجة الثالث المتوسط العراقي

أعلنت وزارة التربية العراقية بأنه تم العمل على تصحيح اعتراضات الطلاب على النتيجة، وقد أوضحت بأنه يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالموقع كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية من هنا .

اختر النتائج من الخيارات الموضحة على الشاشة، بعدها يتم اختيار نتائج الاعتراضات.

يطلب الموقع تحديد المرحلة التي ترغب في الاستعلام عنها وتسجيل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

ثم يتم اختيار الدور وهو الدور الأول، بعدها اضغط على استعلام وسيظهر على الشاشة نتيجة الاعتراض الخاص بك.

طريقة الاستعلام على نتيجة الاعتراض من موقع نتائجنا

يعد موقع نتائجنا من أهم المواقع التابعة لوزارة التربية العراقية، وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام على نتيجة الاعتراض لكافة الطلاب من خلالها، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: