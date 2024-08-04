كيفية ملء استمارة التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق

بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن الوجبة الجديدة من المشمولين في راتب المعين المتفرغ داخل محافظات العراق، بدأ العديد من المواطنين الجدد، يتساءلون عن إجراءات التسجيل في هذا البرنامج، لكي يحصلوا على الرواتب الشهرية التي يتم تقديمها أمام المشمولين، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة بالقبول في البرنامج.

خطوات التسجيل في راتب المعين المتفرغ 2024 العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في راتب المعين المتفرغ أمام كافة المتقدمين الجدد بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية في بداية الأمر.

مع تسجيل مستخدم جديد عبر المنصة.

لكي يتم اختيار برنامج “راتب المعين المتفرغ”.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في راتب المعين المتفرغ.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في راتب المعين المتفرغ؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقديم في برنامج راتب المعين المتفرغ داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-