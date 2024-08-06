تعرف على أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر مظلتى

برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لعدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة و، تقدم لهم الدعم المادي شهريا، حيث ان ذلك يوفر لهم حياة كريمة ومناسبة في ظل الظروف والاقتصادية والتحديات الحالية لذلك يجب التسجيل في الرعاية الاجتماعية الكترونيا، ويبحث العديد من الأشخاص عن معرفه اسماء المشمولين وسوف يكون الإعلان عنهم إلكترونيا عبر رابط منصة مظلته وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام وما هي شروط القبول بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2024

يمكنك ان تستعلم عن اسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية في العراق عبر رابط الرسم لمنصة مظلات من خلال خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على منصه مظلتي الرسمي ثم يضغط على تسجيل الدخول.

ادخل رمز التحقق بطريقة صحيحة ثم اختار رقم الوجبة.

ادخل المعلومات المطلوبة ويضغط على كلمة بحث تخرج لك كشوفات اسماء المشمولين بالتفاصيل.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

عند التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق يلزم توفر عدة شروط وضوابط سوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية بعض