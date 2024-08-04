الكل هيسألك عملتيه ازاي.. طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل بكل احترافية بمكونات طبيعية 

تميل المرأة دائما إلى اتباع صيحات الموضة في الأزياء والأحذية والحقائب وقصة ولون الشعر، ودائماً ما تبحث عن التغيير والتجديد والظهور بمظهر عصري، ويعد صبغ الشعر باللون البني من الأمور التي يزداد البحث عنها لأن ذلك اللون يتناسب بنسبة كبيرة مع أغلب السيدات من حيث لون البشرة، حيث تتمكن المرأة من تغيير لون الشعر في المنزل باحترافية كاملة دون الحاجة إلى خبير أو صالون تجميل.

مقادير وصفة صبغ الشعر باللون البني

تتمكن المرأة من تحضير صبغة طبيعية في المنزل بمكونات آمنة تماما على الشعر هذا بالإضافة إلى أن تلك المكونات مغذية أيضا وتعالج مشاكل الشعر نظرا لكونها مواد طبيعية وغير ضارة، وتلك المكونات تتمثل في:

2 كوب ماء.

70 جرام قهوة بلون داكن.

40 جرام كاكاو غير محلي.

30 جرام قرنفل.

مقادير وصفة صبغ الشعر باللون البني

يمكن اجراء وصفة صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية آمنة لا تتسبب في ضعف بصيلة الشعر أو زيادة التساقط بل تعالج مشكلة التقصف والهيشان هذا بالإضافة إلى الحصول على لون مميز للشعر يزيد من جاذبية المرأة وثقتها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: