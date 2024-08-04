نزلها لابنك وخليه مبسوط.. تردد قناة وناسه 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة وناسه 2024، فهي قناة تلفزيونية تُخصص لعرض برامج ومحتوى موجه للأطفال، تهدف هذه القنوات إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مناسب للأطفال في مختلف الأعمار، بما في ذلك الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، الأفلام الكرتونية، الألعاب التفاعلية، وأحيانًا الأخبار البسيطة الموجهة للصغار.

تردد قناة وناسه 2024

تردد قناة وناسه 2024 حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ويمكنك تنزيله باتباع الخطوات التالية:

التردد: 11430/11470 MHz

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

الجودة: HD

يتواجد تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11270 MHz

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

الجودة: SD

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال تتميز بعدة مميزات تجعلها شاملة ومفضلة للعائلات التي تبحث عن محتوى مناسب لأطفالها، ومن هذه المميزات: