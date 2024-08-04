غرامات مرورية تبدأ من 1000 دينار.. اعرف طريقة الاستعلام الصحيحة على المخالفات المرورية من منصة أور 

عملت الحكومة العراقية على طرح منصة إلكترونية تابعه لهم، وقد وضعت بها بعض الخدمات المختلفة منها الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية، رغبة منهم بالتسهيل على المواطنين التعرف على قيمة الغرامات وتسديدها، وقد أعلنت أيضاً تكلفة بعض المخالفات سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على الغرامات المرورية من منصة أور

تعتبر منصة أور من أفضل المنصات الحكومية بالعراق والتي توفر خدمة الاستعلام وتسديد قيمة الغرامات المرورية المسجلة على المواطنين و الاستعلام على قيمة الغرامات عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة أور من هنا .

اضغط على الخدمات، منها يتم اختيار الغرامات المرورية.

يطلب الموقع تسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

ثم اضغط على بحث، ستظهر على الشاشة كافة المخالفات المسجلة على السيارة.

كم تبلغ قيمة المخالفات المرورية بالعراق

أوضحت المرور العراقية بأنه يتم تحديد قيمة الغرامات المرورية بناء على المخالفة التي تم ارتكابها، و اسعار المخالفات كالتالي:

إذا كان السائق لم يرتدي الحزام أثناء القيادة يتم تسديد مبلغ مالي قيمته 1500 دينار عراقي.