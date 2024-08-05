ثغرات غير متوقعة.. مواصفات شاومي المميز Realme GT 6 مقاوم للماء وذاكرة كبيرة وبطارية لا تُقارن

قامت شركة ريلمي المتخصصة في إصدار الهواتف، بإطلاق هاتفها الجديد والمميز وهو Realme GT 6 التي يتميز بإمكانيات ومواصفات عالية وممتازة، بالإضافة إلى توافر بطارية كبيرة تُقدر بنحو 5500 مللي أمبير، إضافة إلى شحن قوي وسريع بنحو 12 واط، مع توافر كاميرات عالية الدقة والتصوير، وغيرها من المواصفات الأخرى التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme GT 6؟

من ابرز المواصفات التي يتميز بها هاتف Realme GT 6 الجديد من ريلمي، ما جاء على النحو الأتي:-

هاتف Realme GT 6 يقوم بدعم شريحتين من نوع “Nano Sim”.

بالإضافة إلى دعم لشبكات الجيل الخامس.

الهاتف مقاوم للماء والغبار لأطول وقت ممكن.

كذلك ذات ذاكرة صلبة تصل السعة الخاصة بها إلى 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت.

الهاتف لا يقوم بدعم زيادة المساحة نظرًا لعدم توافر الميموري.

كاميرا الهاتف الأولى منها تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل.

كذك الكاميرا الأساسية تكون بمستشعر “Sony LYT-808 “.

الهاتف يقوم بدعم الواي فاي والبلوتوث والسماعات الخارجية.

كذلك يعمل على دقة كبيرة في تصوير الفيديوهات ومعدل التقاط تتراوح من 30 إلى 60 إطار في الثانية.

بطارية الهاتف تصل إلى 5500 مللي أمبير.

شحن الهاتف تصل قوته إلى 120 واط.

يتميز بألوان الفضي والأخضر.

السماعات الخارجية للهاتف تكون بصوت ستيريو.

الحصول على أداء مميز من الكاميرات بكافة الإضاءات.

سعر هاتف Realme GT6

وتختلف أسعار هاتف Realme GT 6، وفقًا لما يلي:-

يصل سعر الهاتف في مصر إلى 2700 جنيه بنسخة 512 جيجا بايت.

داخل السعودية يكون سعر الهاتف 2000 ريال سعودي.

بالإمارات يكون سعر الهاتف 1700 درهم إماراتي، ويختلف السعر من محل إلى أخر وفقًا لمصاريف الشحن.

هواتف شاومي الجديدة

تقوم شركة شاومي من وقت إلى أخر بإطلا العديد من هواتفها الحديثة التي تتلاءم مع جميع المستخدمين، والتطور التكنولوجي التي يشهده العالم، إضافة إلى أسعار الهواتف المناسبة لشريحة كبيرة من الأشخاص الراغبين في الحصول عليه وشراءه دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.