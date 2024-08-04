اشيك هاتف اقتصادي في مصر.. مواصفات وسعر هاتف Realme C63 ومميزات هذا الاصدار

يعتبر هاتف Realme C63 من أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة Realme مستهدفا شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن توازن مثالي بين الأداء والسعر حيث يأتي هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات التقنية المميزة التي تجعله منافسا قويا في فئته سنتناول في هذا الموضوع تفاصيل مواصفات Realm C63 بالإضافة إلى السعر المتوقع وأبرز المميزات التي يقدمها وكذلك العيوب التي قد تواجه المستخدمين تهدف هذه المراجعة إلى تقديم صورة شاملة تساعد المستخدمين في اتخاذ قرار مدروس حول هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Realme C63

الشاشة من نوع IPS LCD كما يصل حجم الشاشة الي 6.6 بوصة وتصل دقتها إلى 2400 × 1080 بكسل.

معدل التحديث 90 هرتز

نوع المعالج diaTek Helio G88

الهاتف ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55)

معالج الرسوميات Mali-G52 MC2

الذاكره 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت

التخزين الداخلي 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD

الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8)

الكاميرا الثانوية 2 ميجابكسل (ماكرو) و 2 ميجابكسل (مستشعر عمق)

تصل سعة البطارية 5000 مللي أمبير

5000 مللي أمبير الهاتف يدعم شحن سريع بقدرة 18 واط

نظام التشغيل Android 12 مع واجهة Realme UI 3.0

الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع 4G

الهاتف يحتوي على م ستشعر بصمة خلفي.

سعر هاتف Realme C63

من المتوقع أن يتوفر هاتف Realme C63 بسعر تقريبي يبلغ حوالي 200 دولار أمريكي عالميا في الأسواق العربية قد يتراوح السعر بين 750 إلى 800 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات المحلية.

مميزات هاتف Realme C63