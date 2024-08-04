التعليم تحسم الجدل.. نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة

هناك فضول شديد من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 التي لن تهدء قلوب الطلاب إلا بعد معرفتها لأنها هي الشغل الشاغل بالنسبة لهم، قرارات كثيرة اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتحسين العملية التعليمية على مدار السنوات الماضية، مما تسعى لكي يتحسن مستوى الطلاب ويكون لديهم وعي للتعامل مع الأنظمة الحديثة، كما أ، آليه التصحيح للامتحانات أصبحت أكثر شفافية ودقة لن تسمح بحدوث أي تلاعب وكل طالب يحصل على الدرجة التي يستحقها حسب إجابته، وليس فقط بل تتيح الوزارة التعليمية فرصة للطلاب التقديم على التظلمات بعد إعلان النتائج بعد أيام لمن يشعر بأن هناك أي أخطاء وهذا يضمن لطل طالب الحصول على حقه، تابعوا معنا لمعرفة الموعد المحدد للكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم قررت أن تحسم الجدل بعد أن قامت الصفحات بنشر صور من نتائج الثانوية العامة المسربة من الكنترول، وأكدت التعليم أنها صور مفبركة لا أساس لها من الصحة ولا علاقه لها بالعام الدراسي 2023-2024، وأن نتائج الثانوية العامة يتم ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة وليس قبل يوم الأثنين 5 من أغسطس 20245، وحسب بعض المصادر أن الوزارة تجهز للمؤتمر الصحفي وتكشف عن أسماء الأوائل للفرع العلمي والأدبي والرياضية مساء الأثنين أو الثلاثاء 6 من أغسطس ولن تتأخر في الظهور عن ذلك، مما كشفت بأن مؤشرات النجاح تكون أعلى من العام الماضي وخاصة المدارس الحكومية، والأعلى في نسبة الأوائل محافظة القاهرة.

الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة

هناك أكثر من موقع يعمل على فع نتيجة الثانوية العامة لكي يوفر على الطلاب معرفة النتائج بشكل إلكتروني وكل ما عليكم اتباع مايلي:.