اضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 بجودة عالية وإشارة قوية HD واستمتع بكل ما هو جديد

تهتم قناة طيور الجنة بالمحتوى الطفولي والمميز، التي يتم إذاعته على مدار اليوم ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وكذلك الأناشيد الدينية والأغاني الطفولية الأكثر مشاهدة بين ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، مما تسعى القناة لتقديم محتوى ممتع وفريد من نوعه، ويمكنك تنزيل القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء كانت النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزول تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

أصبح من السهل إمكانية استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، لكي تُشاهدها على مدار اليوم متمثلاً في المحتوى التعليمي الترفيهي المناسب لمختلف الأعمار، ويمكنك استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات التالية:-

قمر صناعي طيور الجنة النايل سات.

تردد جديد لقناة طيور الجنة 11315.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

استقبل قناة طيور الجنة أطفال 2024 بجودة عالية

أصبح من السهل إمكانية مشاهدة العديد من البرامج التي تركز على التعليم والترفيه مثل فوز موزي وتوتي، وكذلك مجموعة من الأغاني التربوية التي تُعلم بها الأطفال متمثلة في الحروف والأرقام وغير ذلك من المحتوى الممتع الأخر التي يتم إذاعته على مدار اليوم بجودة عالية دون توقف، وذلك بإتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-