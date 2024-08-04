“لينك فعال” نتيجة الثانوية العامة قسمي العلمي والأدبي 2024 فور ظهورها

في كل بيت مصري، يشعر بالقلق والتوتر المستمر، مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هذه النتيجة تشمل عدد كبير من الطلاب والطالبات وتعتبر من أكثر المراحل الدراسية التي يمرون بها، وعليه فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن نتيجة الثالث الثانوي، بحيث يتعرف عليها جميع الطلبة في مختلف المحافظات.

نتيجة الثانوية العامة

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، بأن عمليات التصحيح والمراجعة مازالت جارية حتى الآن، وعقب الانتهاء منها سيتم الإعلان عن نتيجة الثالث الثانوي، في إطار أن يتعرف عليها الطلاب والطالبات من مختلف المحافظات، وإمكانية طباعة النتيجة مع التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، التي تُحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، مع العلم أن فتح باب التظلم سيكون مباشرة عقب الانتهاء من عرض النتيجة والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في المرحلة ذاتها.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024

أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، سواء قسمي علمي و أدبي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للخطوات الأتية: –