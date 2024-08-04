اضبط جهازك.. القنوات الناقلة مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 الإثنين 5 أغسطس

يبحث ملايين الملايين منذ بداية الصباح عن القنوات الناقلة مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 التي تعتبر المباراة الأقوى التي تحدد مصير كل فريق أم الخروج بعد الوصول لتلك المرحلة والتأهل إلى النهائي، خاض الفريقين المغرب وإسبانيا منافسات قوية للغاية من بداية الأولمبياد، وبعد مواجهات قوية مع مختلف الفرق استطاع أن يصل فريق المغرب وفريق إسبانيا إلى مرحلة النصف النهائي بكل ثقة،

لذلك يحرص الفريقين على تحقيق الفوز لعدم ضياع تلك الفرصة الذهبية والفريق الفائز من يلتقي بالفريق الفائز أما مصر او فرنسا، لقد وصل المغرب للنصف النهائي وهو يحتل الترتيب الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط ووصل ترتيب إسبانيا في المجموعة الثاني برصيد 6 نقاط والمباراة القادمة بينهم هي الفاصلة، ترقبوا معنا للتعرف على القنوات الناقلة مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

القنوات الناقلة مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

بشكل رسمي يتم النقل الحي المباشر لمباراة المغرب وإسبانيا فى تصفيات أولمبياد باريس موسم 2024 عبر القنوات التالية:.

قناة بي ان سبورت 1 hd بصوت المعلق جواد بدة.

كما يتم نقل البث عبر شاشة قناة المغربية الرياضية.

ويتم نقل البث عبر شاشة قناة بي ان 4K بتعليق جواد بدة.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا

ترقب وانتظار يعيش فيهم عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة موعد مباراة المغرب واسبانيا،ـ نؤكد لكم أن الموعد المحدد لهذا اللقاء يكون غداً الاثنين 5-8-2024 ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس المقرر أن تقام على ملعب فيلودروم والتي تشهد أقوى منافسة بين الفريقين، وسوف تنطلق صافرة اللقاء وفقاً للموعد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين ولبنان والعراق، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.