ميزة جديدة من واتساب لجميع المستخدمين.. إضافات غير متوقعة في Whatsapp قيد الاختبار لإدارة الأشخاص

كشفت المنصة الفورية “واتساب” مؤخرًا عن ميزة أو إضافة جديدة قيد الاختبار، في سبيل إدارة الأشخاص وكذلك المجموعات بشكل ملائم، بالإضافة إلى أن هذه الميزة سيتم إطلاقها في التحديث القادم، بحيث يتمكن جميع المستخدمين من تفعيلها والاستمتاع بها، مع العلم أن هذه الميزة ستُمكن المستخدم من القيام بإنشاء قوائم لتنظيم كافة جهات الاتصال، بما يضمن زيادة التفاعل وإداراته وكذلك زيادة المتابعين، ويحسن تجربة المنصة الفورية مثل تطبيقات ميتا الأخرى.

إضافات واتساب الجديدة

وأوضح موقع “واتس بيتا” أن الميزة يرغب في الحصول عليها ملايين المستخدمين الذين يواجهون مشكلة في البحث عن الأصدقاء خاصة من لديهم عدد كبير من جهات الاتصال، بما تُتيح لهم فحص واختيار الجهات الأكثر أهمية والمجموعة التي يمكنهم إداراتها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن الإضافة ستُتيح كذلك تحديث الحالة ومشاركة المستخدم للعديد من الصور وكذلك مقاطع الفيديو بشكل سهل مع أكبر عدد من المستخدمين دون مواجهة أدنى مشكلة أو عقبة.

سهولة نشر محتوى ذات صلة بين المستخدمين

وأضاف الموقع، أن هذه الميزة ستُتيح كذلك للمستخدمين مشاركة المعلومات ذات الصلة مع العديد من الأصدقاء والأقارب والزملاء التي يتم تحديدهم دون نشرها إلى قائمة الاتصال، أو حتى تحديث الإعدادات الخاصة بالخصوصية لاستمرار نشر المحتوى المختلف، وكذلك استهداف التحديثات الخاصة بالأشخاص المحددين، بما يُساهم ذك في تعزيز التواصل والكفاءة بين المستخدمين بعضهم لبعض أثناء التصفح.