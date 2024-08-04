وزارة التربية والتعليم تعلن عن توضيحات هامة عن إعلان أوائل الثانوية العامة 2024

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير محمد عبد اللطيف سيهنئ أوائل الثانوية العامة 2024 خلال الساعات القادمة، وذكر المصدر أن قائمة الأوائل تشمل أكثر من 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، تضم القائمة طلابًا من جميع نوعيات المدارس بما في ذلك الحكومية، التجريبية، الخاصة، الدمج، المكفوفين، والمتفوقين.

اختيار أوائل الثانوية العامة 2024

أوضح المصدر أن اختيار أوائل الثانوية العامة 2024 تم بناءً على أعلى الدرجات المحققة في كل شعبة على مستوى الجمهورية. تمثلت القائمة في طلاب من مختلف المحافظات، وأضاف أن لجنة عليا قامت بفحص أوراق الطلاب المُرشحين، حيث تمت مراجعتها بدقة من خلال مستشار كل مادة قبل اعتماد القائمة بشكل نهائي، ويمكن جلب النتيجة من موقع نتيجة نت.

الرد على شائعات التسريب

فيما يتعلق بالشائعات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تسريب أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الأنباء تمامًا، مؤكدة أن قائمة الأوائل ما زالت سرية حتى الآن وسيتم الإعلان عنها في بيان رسمي خلال ساعات.

تفاصيل بيان وزارة التعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم لإصدار بيان عاجل خلال الساعات القادمة لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 بمختلف الشعب سيشمل البيان:

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024.

صور الأوائل.

مجاميع الأوائل.

مدارس الأوائل.

محافظات الأوائل.

اختفاء المجاميع الفلكية

أشار المصدر إلى أن أي من أوائل الثانوية العامة 2024 لم يحصل على مجموع 100%، وأكد على اختفاء ما يُعرف بالمجاميع الفلكية التي كانت تتجاوز نسبة 100% في نتائج السنوات السابقة.