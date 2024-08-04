“قناة مفتوحة”.. ثبت تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية

يواصل عشاق كرة القدم، وخاصة محبو نادي ليفربول ومانشستر يونايتد، البحث عن القنوات الناقلة لمتابعة مباراة الفريقين الودية، يولي مشجعو الريدز والشياطين الحمر من جميع أنحاء العالم اهتمامًا كبيرًا بهذه المباراة، خاصةً متابعو النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والنجم الأول لفريق الريدز، وفي السطور التالية يقدم لكم موقعنا “البديل” تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق نقل المباراة الودية بين مانشستر يونايتد وليفربول، يمكنكم متابعة المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2. لمتابعة اللقاء عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة ليفربول مانشستر يونايتد

تُجرى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية في فجر يوم الأحد، الرابع من أغسطس 2024، على ملعب ويليام برايس، ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:45 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، و03:45 صباحًا بتوقيت الإمارات.

حتى الآن، خاض مانشستر يونايتد ثلاث مباريات ودية؛ حيث حقق الفوز في الأولى على رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 2-0، ثم تعرض للهزيمة في المباراة الثانية أمام أرسنال بنتيجة 2-1، ليحقق انتصارًا في مباراته الثالثة ضد ريال بيتيس بنتيجة 3-2.

أما ليفربول، فقد سجل انتصارًا في أولى مبارياته الودية بفوز بهدف نظيف على ريال بيتيس الإسباني، ثم حقق فوزًا آخر على أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التالية، ويطمح لبداية الموسم بقوة تحت قيادة المدير الفني الجديد آرني سلوت.