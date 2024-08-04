كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الثالث الثانوي

يشهد محرك البحث نشاطاً كبيراً من طلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن حول نتائج الثانوية العامة لعام 2024، خصوصاً في صنعاء والمحافظات الأخرى وتنتظر الأسر إعلان النتائج، خاصة بعد انتهاء الامتحانات في 18 مايو وهذا التأخير في الإعلان عن النتائج يزيد من توتر وقلق الطلاب وأولياء أمورهم وفي هذا المقال، سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن النتائج بسهولة وخطوات الحصول عليها.

نتائج الثالث الثانوي 2024 صنعاء بالاسم

سوف يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 في صنعاء بالاسم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق والمراجعة في مراكز التصحيح، وسوف يتم اعتماد النتائج من قبل القائم بأعمال وزير التربية والتعليم اليمني في حكومة تسيير الأعمال، يحيى بدر الدين الحوثي وقد أشار الوزير إلى أن موعد اعتماد النتائج قريب جداً وستكون متاحة لجميع الطلاب قريباً.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.

النقر على أيقونة “النتائج”.

اختيار “الثانوية العامة”.

تحديد القسم العلمي أو الأدبي.

اختيار العام الدراسي 2023/2024.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على “البحث عن النتيجة”.

كما يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول.

النقر على “نتائج الامتحانات”.

اختيار “نتائج الثانوية العامة”.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على “البحث”.

إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية اليوم، الثالث من أغسطس، عن اعتماد نتائج الثانوية العامة في اليمن تم اعتماد النتائج بشكل رسمي ويمكن استخراجها قريباً عبر موقع الوزارة باستخدام رقم الجلوس وبلغت نسبة النجاح 95% من إجمالي الطلاب كما يمكن للطلاب الاتصال على رقم 160 للحصول على الدرجات في جميع المواد الدراسية التي تم أداء اختبارات الدور الأول بها. سيتم تفعيل الروابط الرسمية قريباً لاستخراج النتائج إلكترونياً بشكل رسمي.