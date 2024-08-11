متع أبنائك في أوقات فراغهم.. استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعي

قناة طيور الجنة من أهم القنوات المفضلة لكثير من الأطفال حيث توفر محتوى مناسب لجميع المراحل العمرية تضمن أغاني جديدة يسعد بها الأطفال حيث تتمتع بشعبية واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، لذلك يمكن متابعة القناة في الوقت الحالي بشكل مجاني حيث يمكنك متابعة طيور الجنة بسهولة وتحميلها على الأقمار الصناعية دون دفع أي رسوم للاشتراك وذلك للاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى جيد.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

يمكن لجميع الأطفال من متابعي طيور الجنة مشاهدة المحتوى الذي تقدمه من برامج غنائية وأناشيد وأفلام كرتونية وغير ذلك من أبرز البرامج الترفيهية التي يتمتع من خلالها الأطفال بالمرح والترفيه، كما يمكنه الحصول على معلومة مفيدة بطريقة بسيطة لذلك يمكن اضافة التفاصيل التالية لتساعدك على اضافة هذه القناة:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

يمكن استقبال القناة على مختلف الأقمار الصناعية لذلك حددت ادارة القناة بعض التفاصيل الهامة التي يمكن من خلالها متابعة أقوى البرامج والأغاني المتميزة، وذلك من خلال اضافة الآتي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

حتى يتمكن الأطفال من متابعة محتوى مميز يساعدهم على استقبال معلومة مفيدة بشكل بسيط وجذاب يمكن للآباء ضبط التردد على أجهزة الاستقبال بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي تنفيذها بدقة، وذلك لتهيئة التردد بسهولة على الجهاز لهذا من الأفضل اتباع الخطوات التالية: