تسهيلات جديدة من مرور العراق لتغيير لوحة سيارتك.. استمتع بخدمة سريعة وسهلة

أوضحت مديرية المرور العامة في العراق خدمة تبديل اللوحات وبالتالي يمكن لمالك السيارة الحصول على لوحة جديدة أو استبدال القديمة عبر تعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا وتبدأ هذه الخدمة أول أغسطس الجاري وتستمر حتى 20 من نفس الشهر حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر مختلف الخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن المواطنين بهدف مساعدتهم في تجاوز المشكلات اليومية أثناء زيارة الدوائر الحكومية.

خدمة تبديل اللوحات

أكدت المديرية العامة للمرور بالعراق عن توفير خدمة استبدال اللوحات كما أعلنت بالتفاصيل شرح لكيفية التقديم للحصول على لوحة، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه مباشرة إلى المنصة الرسمية لمديرية المرور العامة بالعراق.

بعد ذلك يتم الاطلاع على الشروط والأحكام ثم التحديد على خيار موافقة.

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية ثم تعبئة نموذج الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بدقة.

الإلكترونية ثم تعبئة نموذج الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بدقة. يتم اضافة الاسم بالكامل ورقم الهاتف وأيضًا المحافظة التي تقيم بها بالإضافة إلى اسم المنطقة، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يتم إضافة المعلومات التي تتعلق بالسيارة من بينها رقم اللوحة ورقم الهيكل وأيضًا نوع المركبة ثم رفع كافة الوثائق والمستندات إلى الموقع.

التحديد على خيار حفظ حيث يتم عرض الاستمارة مع الباركود ينبغي الاحتفاظ بها لحين الحاجة إليها.

يتم سحب الطلب عند ظهور إشعار يفيد بالحالة على الموقع بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية لك تتضمن رابط الدفع.

يتم طباعة اللوحة وإرسالها إلى العنوان المتقدم لتثبيتها على المركبة.

شروط تقديم طلب تبديل اللوحات

أكدت المديرية العامة للمرور بالعراق أنه سيتم بدء العمل بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس وستشمل تلك الاستمارة السيارات الخاصة أيضًا، حيث يمكن تثبيت اللوحات المستطيلة على الجهة الخلفية او الامامية للسيارة ويستمر ذلك حتى يوم 20 من الشهر الجاري، حيث يتطلب ذلك الأمر مجموعة من المتطلبات اللازمة لتغيير اللوحة وتتمثل شروط المديرية فيما يلي: