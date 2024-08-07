استفد من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024: تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن القائمة التي تمكنت من الاستفادة بدعم الرعاية الاجتماعية لهذا العام لذلك يمكن الاطلاع من خلال الرابط الرسمي الذي توفره الوزارة على الانترنت، وذلك للتعرف على النتائج النهائية من خلال المنصة حيث تهدف بذلك الوزارة إلى توفير الدعم للمحتاجين في جميع محافظات الدولة، ويأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية من الحياة لتوفير عيشة كريمة لهم في ظل الظروف الراهنة.

المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الدفعة الأخيرة لعام 2024

أكدت وزارة العمل بالعراق أنها ستعلن في القريب العاجل عن أسماء المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية لعام 2024 بعد الانتهاء من توطين الأوضاع والتحقق من الطلبات المقدمة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود المكثفة لتقييم الحالات المتقدمة وضمان استيفاء كافة المستفيدين لهذه الشروط التي حددتها الوزارة، حيث يشمل ذلك الأمر مراجعة دقيقة للبيانات التي تم تقديمها والتحقق من صحتها حتى يتم وضع النتائج بناءً على استيفاء شروط الدولة، لذلك حتى يمكن التعرف على الأسماء المشمولة في الرعاية ينبغي التوجه إلى منصة مظلتي واتباع الخطوات اللازمة للتحقق.

شروط الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يمكن لجميع المواطنين الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية بعد استيفاء بعض الشروط لذلك ينبغي على من يرغب في الحصول على الدعم ومساعدة برنامج الرعاية الاجتماعية التحقق من هذه الشروط، والتي نؤكد عليها في النقاط التالية:

يشترط أن يتم تقديم جميع المستندات التي تثبت أن المتقدم لديه الأهلية للحصول على هذا الدعم.

أيضًا أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية العراقية.

بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري الإقامة داخل أراضي العراق.

عدم وجود ممتلكات وأصول عقارية مسجلة باسم المتقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم على مساعدات الضمان الاجتماعي

أكدت الوزارة على ضرورة وجود بعض الوثائق والمستندات الرسمية حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم بنجاح، وجاءت أبرز هذه المستندات على النحو التالي: