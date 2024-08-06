“ضحك أطفالك مع حكايات لولو وميدو”.. نزل الآن تردد وناسة الجديدة 2024 وسلى أطفالك وابسطهم

تردد قناة وناسة يعد من أهم الأمور التي يتم التساؤل عنها والبحث تفي الوقت الحالي لمحبي ومتابعي المحتوى التلفزيوني في العالم العربي وقناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والمحتويات الترفيهية التي تستهدف جمهورا واسعا وفي السطور القادمة سوف نوضح تردد قناة وناسة لتتيح لك الاستمتاع بمحتوى متجدد ومتنوع وتضمن لك الوصول إلى أحدث العروض والبرامج التي تقدمها القناة.

تردد القناة على قمر نايل سات

يختلف تردد قناة وناسة باستمرار والسبب في ذلك هو القيام ببعض التغييرات والتطورات التي يمكن من خلالها إرضاء جميع المشاهدين، ويتضح تردد القناة على قمر نايل سات فيما يلي:

تردد القناة على قمر نايل سات 12322.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات

يمكن متابعة قناة وناسة على قمر عرب سات بسهولة ومشاهدة مختلف المحتويات المفضلة بالنسبة للجميع، ويتضح هذا التردد فيما يلي:

تردد القناة على قمر عرب سات هو 11270.

الإستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

أهداف برنامج لولو وميدو

برنامج لولو وميدو هو مبادرة تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يستهدف الأطفال والعائلات وتتضح هذه الأهداف فيما يلي:

توفير محتوى تعليمي ملهم يعزز من مهارات الأطفال الأكاديمية والاجتماعية.

تعليم القيم الاجتماعية مثل التعاون والاحترام من خلال القصص والأنشطة.

تحفيز الإبداع والخيال من خلال الأنشطة الفنية والإبداعية.

تعزيز التفكير النقدي لدى الأطفال من خلال الأسئلة والألعاب التعليمية.

تشجيع القراءة والكتابة من خلال القصص والكتب المخصصة للأطفال.

تطوير مهارات حل المشكلات من خلال التحديات والألعاب الفكرية.

تعليم الأطفال أسس الحياة الصحية من خلال نصائح حول التغذية والنشاط البدني.

افضل أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة العديد من أغاني الأطفال والتي من أبرزها مايلي:

اغنية لولو الشطورة.

أغنية من ضرب لولو.

انشودة شو بيقولوا الحيوانات.

ألوان.

أغنية يا شرطة حرامي.

انشودة لولو صارت شرطية.

أغنية لولو وماما.

أغنية حبيب البابا.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة