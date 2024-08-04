امكانيات خرافية وتصميم أنيق .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Oppo Reno 12

منذ فترة دخل عالم الهواتف الذكية منافس جديد وقوي، وهو Oppo Reno 12 ، هذا الهاتف الذي قدمته شركة أوبو والذى يتضمن مجموعة كبيرة من الخصائص والمواصفات التي تجعله منافسا قويا في فئته، فإذا كنت من عشاق أوبو وتريد معرفة أحدث المعلومات حول هاتف Oppo Reno 12 ، تابع هذا المقال لنستعرض أهم المواصفات والميزات

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

يتميز هاتف Oppo Reno 12 بمواصفات كثيرة جعلته يتفوق على منافسيه في نفس الفئة، حيث يتضمن الهاتف الخصائص التالية:

الوزن الخفيف جدا حوالى 179 جرام، والأبعاد هي 161.4 × 74.8 × 7.3 ملم.

معالج ثماني النواة.

سعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية: الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية بدقة 32 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 8 ميجا بكسل.

كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

دعم خاصية NFC.

دعم بصمة الأصبع وفتحة التعرف على الوجه.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع وتدوم طويلا.

جسم الهاتف مقاوم للماء والغبار.

مميزات هاتف Oppo Reno 12

يتميز هاتف Oppo Reno 12 بميزات رائعة كثيرة جعلته متصدرا لمشهد المنافسة فى الأسواق خاصة فى فئته السعرية، ومن أهم هذه المميزات ما سوف نشرحه فى السطور التالية :