برقم الهوية.. خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa واهم شروط الاستحقاق

تعتبر عملية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية من الأمور ذات الأهمية البالغة للأفراد الراغبين في متابعة حالتهم الخاصة بالضمان الاجتماعي وتتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa، للمستفيدين فرصة الوصول إلى كافة المعلومات الدقيقة والموثوقة حول حالاتهم المالية والإدارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي حيث يساهم استخدام هذه المنصة في تحسين الشفافية والكفاءة مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم والخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية يعد خطوة مهمة للمستفيدين الراغبين في متابعة تفاصيل حالتهم الاجتماعية والمالية ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك.

اختر خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر استعلام للحصول على البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

انتظر حتى يتم تحميل المعلومات المتعلقة بحالتك.

ستظهر تفاصيل الاستحقاق والبيانات المالية على الشاشة.

تحقق من تفاصيل الاستحقاق والتحديثات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

شروق استحقاق الضمان الاجتماعي تشمل مجموعة من المعايير التي يتوجب على المتقدمين تلبيتها لضمان استحقاقهم للدعم المخصص، وهي كالتالي: