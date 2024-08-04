متاح من هنا.. الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات من منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وذلك عبر منصة مظلتي الرقمية، حيث يعبتر دعم الرعاية من أهم البرنامج التي تقدم من الوزارة للفئات الأكثر احتياجات من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن الذين ليس لديهم دخل ثابت، ولذك نقدم لكم خلال السطور التالي خطوات التعرف على الدعم والشروط اللازمة للحصول عليه وجاءت كالتالي بالتفصيل.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إنه يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وذلك للتعرف على موعد إيداع الدفعة وكذلك التأكد بأن الشخص من المشمولين بالدعم أم لا، وجاءت خطوات الاستعلام عن الدعم تتمثل بالآتي:

قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

الضغط على أيقونة خانة الخدمات الرئيسية.

تحديد أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختيار أيقونة أسماء المشمولين مع تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.

إدخال الاسم والمحافظة ورقم الهوية.

أخيرا قم بالانتظار قليلا، وسيتم تحميل قائمة بكشوف أسماء المشمولين بدعم الرعاية، قم بالبحث عن اسم لتتعرف إذا كنت مؤهل للحصول على الدعم أم لا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024

أضافت وزارة العمل العراقية إنه يوجد عدد من الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، والتي جاءت على النحو التالي: